福岡県久留米市で5日夜、西日本最大級の筑後川花火大会が開催されます。全国の花火大会の会場でトラブルが相次ぐ中、会場の安全対策はどうなっているのでしょうか。 ■中村安里アナウンサー「こちら、花火大会の会場です。打ち上げ5時間以上前ですが、すでにレジャーシートが並べられています。」久留米市は5日、日中の最高気温は34.5℃でした。日差しの中、場所取りをする20代の女性は、小さい頃から毎年、