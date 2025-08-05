押収した苗木や栽培道具高松東警察署  品種登録されたバラを許可なく販売したとして香川県三木町の無職の女が逮捕されました。  種苗法違反の疑いで逮捕されたのは、三木町に住む無職の女（70）です。 警察によりますと、女は2025年1月、イギリスの育成会社が開発し日本で品種登録された「ベアトリス」というバラの苗木1本を、許可なくインターネットのフリマサイトで1780円で販売した疑いが持たれて