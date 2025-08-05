平和記念公園で千羽鶴を供える子どもたち＝5日午後、広島市中区広島は6日、米軍による原爆投下から80年の「原爆の日」を迎える。広島市の平和記念公園で午前8時から「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」（平和記念式典）が営まれる。世界情勢が緊迫度を増す中、過去最多の120カ国・地域の代表が参加予定。松井一実市長は平和宣言で、核兵器廃絶を市民社会の総意にしようと訴える。昨年、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）がノ