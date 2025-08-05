自民党の斎藤健・前経済産業相は５日、国会内で講演し、石破首相のままでは野党と連立の枠組みを拡大するのは困難との認識を示した。斎藤氏は「野党は『石破さんとは組めない』と明確に言っており、代わらないと（安定した）体制はできない」と述べた。斎藤氏は旧石破派に所属していた。