食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「ピーマン餃子」。東京・国領駅近くの住宅街にある、手作り餃子の店「吉春」」を訪れ、豚肉のうまみとピーマンの爽やかな清涼感が絶妙にマッチした一品を紹介。中国・吉林省出身の姉弟が切り盛りする、本場中国の職人技を学ぶ。遠方からも訪れる国領の小さな名店植野さんがやってきたのは国