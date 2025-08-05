辺り一面が雪景色となったゴルフ場。日本とは季節が逆のオーストラリアの映像です。冬とはいえ雪が降ることが珍しいオーストラリア東部のニューサウスウェールズ州やクイーンズランド州で記録的な大雪が観測されました。40cmほど雪が降った地域では、子供も大人も大はしゃぎです。野生のカンガルーが雪の上を進む珍しい光景も見られました。地元住民は「美しい、いとおしい、こんなすてきな風景を見たことがない」「今まで一度も雪