暑い夏にぴったりの爽やかな風味、グリーンレモンの収穫が、高知県香南市で最盛期を迎えています。香南市香我美町山北では、20年ほど前からグリーンレモンの栽培が始まり、今は15人が生産しています。このうち、近森寛臣さんは17アールのハウスで約170本のグリーンレモンの木を育てていて、暑さの中ひとつひとつ丁寧に収穫していました。グリーンレモンは黄色く熟したレモンに比べて甘みがあり、香