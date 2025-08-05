「バスクリン かたまでつかろ」バスクリンは、親子の入浴習慣とお風呂を通じたご家族の健康管理に着目したファミリー向け入浴剤「バスクリン かたまでつかろ」を8月20日から発売する。同品は、「肩までしっかりつかって、温まろうね」というお風呂で聞かれる親子の会話から着想を得たアイテム。お風呂時間が、心も体も温まるやさしいひとときとなるよう、同社の調香師による特別なブレンド「ゆずはちみつの香り」が気分までぽかぽ