5日未明からのまとまった雨で雄物川水系最大の玉川ダムの水位は約1メートル回復しました。貯水率が今月中旬にも0パーセントになると試算されていましたが、6日以降も雨が降る予報のため、その恐れはいったん遠のいた形です。国交省東北地方整備局玉川ダム管理所によりますと、先月中旬から低下していた玉川ダムの貯水率は、5日午前4時時点で39.3％、平年の半分程度に留まっていました。これが未明からのまとまった雨で