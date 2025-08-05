大館市の特産「とんぶり」に加工されるホウキギにとっては恵みの雨となりました。記録的な猛暑と雨の少なさで一部が枯れる影響が出ていたホウキギ。久しぶりのまとまった雨に、農家は胸をなでおろすとともに、実りの秋に期待していました。日中は晴れ間がのぞく時間もあった大館市比内町。こちらの畑のホウキギは、かつてない深刻な事態に陥っていました。大館とんぶり生産組合本間均組合長「いやーひどいな。ちょっとひど