出穂期の水不足に頭を悩ませていたコメ農家にとっては待ちに待った雨となりました。しかし、すでに出穂期を迎えていたイネには十分に実がついていない現状も見えてきました。先月16日以来となる降水量を観測した全国有数のコメどころ横手市。出穂期に水不足となり、急きょポンプで水をくみ上げて対応していた横手市の農事組合法人の田んぼです。雨があがったあとの田んぼを訪れてみると…。塚堀農事生産組合鈴木和一 会長「見た