県内は極端に雨の少ない日が続いていましたが、5日は久しぶりにまとまった量の雨が降りました。農作物には恵みの雨となった一方で、能代市では1時間の観測記録を更新する非常に激しい雨が降り、浸水被害が発生しました。前線を伴った低気圧に暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となりました。未明から雨が降り始めた秋田市では午前6時半過ぎまでの1時間に、24ミリの強い雨を観測しました。秋