おととし全国平均が時給1000円を超えた最低賃金。今回、過去最大となる63円の引き上げで、1118円となりました。飲食店の受け止めを取材しました。 【写真を見る】最低賃金 愛知は1140円に 飲食店「値上げ考えてない 生活きりつめるしか…」コメの仕入れ値は月に8万円→15万円ほどに 名古屋市中区にある1981年創業の「彦蔵」。昼は定食を専門に、夜は居酒屋として長沼さん夫婦と6人のアルバイトスタッフが働いています。 （彦蔵