暑さが気になるこの季節、昼間からアクティブに動くのはちょっとハードルが高い……。そんな時にぴったりなのが、15時から東京ディズニーリゾートに入園できる「アーリーイブニングパスポート」。少し日が傾いて涼しくなり始めた時間から、ゆったりとパークを満喫できる、大人女子のための特別なチケットです。夕方のやわらかな光に包まれたパーク、冷たいスイーツや夏限定グルメ、そして夜空を彩る幻想的なショー。夏ならではの魅