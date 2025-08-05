がんで死ぬことは不幸なのか。長年、消化器外科医やホスピス医として勤務し多くのがん患者を看取った小野寺時夫さんはそれを否定する。小野寺さんの同名書籍を新装復刊した『私はがんで死にたい』（幻冬舎新書）より紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／Chinnapong※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Chinnapong■「ポックリ死」は本当にいい死に方なのか日本人は、死を口にするだけで「縁起でもない」と嫌う傾向が強