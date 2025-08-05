毎年恒例で行っている「愛とSEX」特集。今年も、安心して心地よく幸せな時間を過ごすための、セックス、性との向き合い方について考えました。パートナーとのコミュニケーションや性的同意、知っておきたい自分の体のことなどを取り上げています。特集では、読者へのアンケートから見えてくる現代のセックス観、大久保佳代子さん、足立晃子さん＆足立紳さん、渋谷真子さん、ユリ・アボさん、ヤチナツさんがそれぞれの視点でが語る