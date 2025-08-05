「本当は料金プランを値上げしたい」――そう語ったのは、ソフトバンク代表取締役社長執行役員兼CEOの宮川潤一氏。5日、2025年第1四半期の業績説明会での質疑でのことだ。 宮川氏 5月の決算説明会でも値上げには慎重な姿勢を示していた同氏だが、NTTドコモやKDDIが値上げにもなった新料金プランを導入したことを踏まえ、あらためて今回の会見でも、携帯電話サービスの料金プランに質問が集中した。