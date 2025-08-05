バスケ出身180センチ圧倒的タワー系女子を襲ったモンスター女子の“重さの暴力”。前女子王者のまさかの乱入から120キロオーバー全部のせの“尻爆弾”が炸裂。ファンも突然のサプライズに「鳥肌が立った」「勢力図が変わる」と大興奮だった。【映像】120キロ超え女子の衝撃“尻爆弾”に悶絶WWEスーパースターのナイア・ジャックスが「NXT」に衝撃の帰還を果たした。WWE公式ではこの電撃復帰の模様をピックアップし、120キロオ