中国・四川省で10代少女に対するいじめへの対応をめぐって市民らが抗議し、治安当局と衝突しました。【映像】治安当局と市民が衝突する様子地元警察によりますと四川省で先月、10代の少女1人に複数の少女が殴る蹴るなどして軽傷を負わせるいじめがあり、地元当局が暴行を加えた少女らに矯正教育などを科しました。SNSでいじめの様子が拡散されると、学校や当局の対応について市民らが地元政府の庁舎前で抗議し治安当局は4日