ミサイル基地の地下の廊下ではシリコン製の人形が迎えてくれる/Pavlo Fedykovych（ＣＮＮ）リトアニア北西部、バルト海東岸から約５０キロ離れたジェマイティア国立公園は、湖や湿地、古い村が点在するのどかな土地だ。ここにかつて、「プロクシュティネ・ミサイル基地」と呼ばれるソビエト連邦の秘密基地があった。基地はその後「冷戦博物館」に改修され、今では園内随一の観光名所となった。昨年は世界各地から３万５０００人が