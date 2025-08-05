政府備蓄米の放出などコメに関心が高まる中、より味にこだわる人向けの高機能炊飯器の発売が相次いでいます。【映像】古いコメでも美味しい 高機能炊飯器が発売へパナソニックは、炊き方をコントロールするAI（エーアイ）を強化した炊飯器を9月に発売します。コメの状態や温度変化を検知して甘味を引き出せる40℃から60℃をキープできるため、古いコメでも従来より甘味を約9％多く引き出せるということです。価格は約10万円