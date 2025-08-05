北海道帯広市西24条北2丁目の畜産関連の工場で、2025年8月5日午後3時すぎ、「牛をと殺する架台に男性が挟まれた」と消防に通報がありました。警察によりますと、男性は滑り落ちて来た牛肉の塊と衝突したということです。男性は意識もうろうの状態で、病院に搬送されました。警察が事故の状況や原因を調べています。