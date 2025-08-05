【モデルプレス＝2025/08/05】YouTuberのかの／カノックスターの妻が8月4日、自身のInstagramを更新。カノックスターと娘の2ショットが話題を呼んでいる。【写真】カノックスター「そっくり」と話題の娘との2ショット◆カノックスター、娘との微笑ましい2ショットカノックスターの妻は、「夏のナカノケ」と題し、カノックスターや娘の写真を複数投稿。カノックスターの膝に座る娘が顎を掴む微笑ましいショットや、自宅と見られる場