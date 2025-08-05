【モデルプレス＝2025/08/05】元モーニング娘。でタレントの道重さゆみが5日、自身のInstagramを更新。2年前の軽井沢旅行での写真を公開した。【写真】道重さゆみ、シャツワンピから色白美脚披露◆道重さゆみ、美しい脚を披露道重は「2年前にね 大森さんとありぼぼさんとMasayoさんと軽井沢旅行に行った時 軽井沢、楽しかったなぁ」と軽井沢のコスモス畑に歌手の大森靖子、ヤバイTシャツ屋さんのありぼぼ、ヘアメイクでフォトグラ