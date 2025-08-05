【モデルプレス＝2025/08/05】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が5日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開した。【写真】元フジアナ渡邊渚、爽やかな色気際立つビキニ姿◆渡邊渚、美しいバストを披露渡邊は「8月4日発売『週刊ポスト』8/15.22合併号、Specialグラビアに掲載されています。海に行ってきました」とコメントし、「週刊ポスト」（小学館）でのビキニ姿で美しいバストが際立つ姿を披露した。この投稿に、