◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人は戸郷翔征投手が、４勝目を目指して中５日でカード頭に先発。初回に１点を奪われた。戸郷は初回２死から内山壮真捕手に左翼線二塁打。けがから復帰し好調の４番・村上宗隆内野手に右中間を破る適時二塁打を打たれ、１点を先取された。