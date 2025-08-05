６日のオリックス戦（楽天モバイル）に先発する楽天・内星龍投手が、プレッシャーを力に変えて連敗を止める。現在、先発で２連敗中。そのなかでむかえた３位オリックス戦での登板に「チームとして大事な試合に投げさせてもらえてすごくうれしいし、そのぶん結果を出さないといけない。ここまでプレッシャーのかかる試合はなかなかないけど、いい方向に変えたい」と力強く語った。前回登板だった７月２０日の日本ハム戦は５回２