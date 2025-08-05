◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）ＤｅＮＡの三浦大輔監督が５日、２０２７年からセ・リーグにもＤＨ制が導入されることについて言及した。この日広島戦（横浜）が行われる前に取材対応し「いろいろ準備があると思うので、再来年からになると思うんですけどやはりファンの方が喜んでもらえるようなプロ野球にならないといけないですし。ＤＨが入る事によって見え方とかも変わってくると思うので、ファンの