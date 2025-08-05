第１０７回全国高校野球選手権大会の開会式が５日、甲子園で、暑さ対策の一環として史上初めて午後４時開始で行われた。選手宣誓では智弁和歌山の山田希翔（まれと）主将（３年）が登場。堂々の宣誓を務めた。智弁和歌山の選手宣誓は昨年に続き２年連続。今春のセンバツでは市和歌山が宣誓を務め、和歌山勢としては昨夏から３季連続の選手宣誓となった。大役を終えた山田主将は「寝ずに練習しました。昨日の夜はずっと練習して