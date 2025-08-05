両備グループのシンクタンク「地域公共交通総合研究所」が調査 岡山市のシンクタンクが全国の公共交通機関の経営実態を調査しました。 赤字経営などの問題は地方だけでなく都市圏にも広がっているとし、法制度の抜本的な改革を訴えました。 （地域公共交通総合研究所／小嶋光信 代表理事）「今までは地方都市の問題じゃないの？大都市は関係ないんじゃないの？と言っていたけど、大都市までも人手不足になった