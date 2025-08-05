ガールズ・サミット岡山・北区駅元町 女子高生が自分らしいキャリアの実現について語り合う「ガールズ・サミット」が岡山市で開かれました。 女性の生活向上に取り組んでいるボランティア組織「国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン」が開いたもので、中四国9県の女子高生48人が参加しました。 松山東雲短期大学の渡辺和枝名誉教授から「いろいろな価値観を知ること」など夢を実現するためのアド