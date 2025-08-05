自民党の旧安倍派＝「清和政策研究会」は5日、国会内で派閥解散の経緯について報告会を行いました。集まったのは旧安倍派に所属していた議員ら約20人で、松野前官房長官、西村元経済産業相、萩生田元政調会長、自民党を離党した世耕元参議院幹事長らも参加しました。旧安倍派は派閥の政治とカネをめぐる問題を受けて、今年6月25日付で総務省に政治団体の解散を届け出ています。派閥の解散を決めてから「精算管理実務チーム」の議員