【新華社ハルビン8月5日】中国黒竜江省ハルビン市の太陽島国家湿地公園は盛夏を迎え、大勢の観光客が都市に浮かぶ自然豊かな島のたおやかな風景を楽しんでいる。松花江北岸に位置する太陽島国家湿地公園の総面積は100平方キロを超える。うち湿地面積は70平方キロ以上と湿地率が7割以上となる。湿地公園の一部をなす太陽島国家級風景名勝区は、国内でも珍しい都市中心部にある氾濫原湿地草原型の沿岸生態エリアとなっている。（