夏休みに合わせ、小学生らを対象にした最高裁の見学会が開かれ、子どもたちが裁判官になりきって判決を言い渡す体験をしました。5日、東京・千代田区の最高裁では、小学4年生から6年生を対象にした見学会が開かれ、親子らおよそ400人が参加しました。子どもたちは、日本で一番大きな法廷で、裁判官15人がそろって審理を行う大法廷を見学。現役の裁判官から仕事について説明を受けたあと「責任が重くて怖くないですか」「えん罪はな