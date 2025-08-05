パレスチナ自治区ガザでの人質解放と停戦をめぐる交渉が行き詰まる中、イスラエルのネタニヤフ首相は、ガザで攻撃を強化する姿勢を示しました。現地メディアは、ガザを完全に占領する決意を固めたなどと報じています。ネタニヤフ首相は4日、政府の会合で、▼イスラム組織ハマスの打倒や▼人質全員の解放、▼ガザが二度とイスラエルの脅威とならないようにするとの目標を実現するために団結する必要があると、改めて強調。今週中に