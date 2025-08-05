松本マラソンで赤字を隠す不正な会計処理が明らかになった問題です。第三者による検証委員会は５日、組織の統治＝ガバナンスの構築を怠った松本市にも責任があるという調査結果をまとめた報告書を市に提出しました。「松本マラソンにおける不正な会計処理について検証委員会で検証結果をまとめましたので報告書を提出します」松本マラソンを巡ってはおととしの大会で赤字があったにもかかわらず、市の担当職員などが黒字とする不正