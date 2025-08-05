ロシア外務省は声明で、中距離ミサイルなどの配備を自主的に制限してきたとするこれまでの方針を取りやめると発表しました。ロシアは、アメリカとのINF=中距離核戦力全廃条約が2019年に失効してからも、中距離と短距離のミサイル配備を自主的に制限してきたと主張していました。これについてロシア外務省は4日、声明を発表し、アメリカ製の中・短距離ミサイルがヨーロッパやアジア太平洋地域に配備される方向で進んでいると主張し