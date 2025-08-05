3日に開幕した竿燈まつりに合わせて、秋田市の特別養護老人ホームで“出前竿燈”が行われました。会場を訪れるのが難しいお年寄りにも、祭りの雰囲気を味わってもらおうという取り組みです。“出前竿燈”を行ったのは、NTT東日本秋田支店の社員などでつくる「NTT秋田グループ竿燈会」です。5日は、秋田市の特別養護老人ホーム「南寿園」で、差し手と囃子方が本番さながらの演技を披露しました。祭りの会場を訪れ