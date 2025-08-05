「日本ハム６−１西武」（５日、エスコンフィールド）日本ハムが３連勝で貯金を今季最多タイの２２とした。新庄監督の采配がズバリ的中。三回に先頭の五十幡がチーム初安打となる右前打で出塁すると、続く奈良間がバスターエンドランを決めて無死一、三塁と好機を拡大。水谷のタイムリーで１点を先制。なおも満塁から郡司の２点タイムリー、万波が２ランスクイズを決めて一挙５点を奪った。試合後、新庄監督は「きょうは当た