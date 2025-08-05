終戦直後に男鹿市の本山に墜落したアメリカの爆撃機B29の機体の一部を発見した秋田市の探検家、髙橋大輔さんの取り組みです。髙橋さんは、6月下旬にアメリカに渡って、墜落の唯一の生存者の家族に話を聞いたり、現地にしかない資料を分析したりしてきました。その模様を5日から4日間続けてお伝えします。まずは、ワシントン州のシアトルにある航空機の博物館です。ここでは当時のままの形でB29が残されていて、その全