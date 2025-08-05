高校野球・夏の甲子園が5日、開幕しました。2年連続で出場する秋田代表の金足農業も、大舞台で堂々とした行進を見せました。今年で107回目となる夏の甲子園。各地方大会を勝ち抜いた49校が出場します。今年は暑さ対策のため、初めて夕方に開会式が行われました。会場アナウンス「秋田代表 金足農業高校」2年連続8回目の出場となる金足農業も、佐藤晃真主将を先頭に堂々とした行進を見せました。金足農業の初戦は、6日の第3試合で沖