随意契約で放出された政府備蓄米の販売量は、先月27日までの累計で秋田は全国で最も少ない88トンでした。その随意契約米を除いて県内のスーパーなどに並んだコメの店頭価格は、先月30日時点の中央値が東北で最も高くなっています。農林水産省のまとめによりますと、全国で販売された随意契約による政府備蓄米は先月27日までの累計で8万2,053トンでした。このうち、県内の販売量は88トンで前回 1週間前の調査に続き全国