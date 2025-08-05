石破総理大臣は5日開かれた関係閣僚会議でコメの増産に舵を切ると表明し、農業政策の転換を前面に打ち出しました。価格を安定させるためとして政府が50年余り続けてきたコメの生産調整を、ついに見直す方針です。5日午後開かれたコメの関係閣僚会議で、石破総理大臣は、今後の農業政策の方針について次のように強調しました。「1つ目に増産に舵を切ること、2つ目に耕作放棄地の拡大を食い止め、これからも農地を次世代につないでい