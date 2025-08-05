第107回全国高校野球選手権の開会式が5日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われた。開始時間は午後4時と初めての午後の開会式。西に傾いた日差しを浴びながら49校の代表が入場行進を行い、智弁和歌山の山田希翔主将（3年）が選手宣誓を行った。2年連続の出場となった西日本短大付の小川耕平主将（3年）は「風があって朝の開会式より涼しかった。去年より楽に感じました」と話す。午前中に練習を終え、午後からは開会式に集中し