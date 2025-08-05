福岡管区気象台の観測によると、5日午後4時現在、北九州市小倉南区空港北町の北九州航空気象観測所（空港北町）で最高気温が36.4度（午後1時半観測）を記録し、2006年の観測開始以来、最高となった。平年より4.8度、前日に比べても3.3度高かった。同観測所は海に囲まれた海上空港の北九州空港内の設置され、通常は海風の影響で福岡県内の観測地点でも気温が低いことが多い。これまでの最高値は16年8月10日の36.4度だった。海風