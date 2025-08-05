トレンダーズが運営する美容医療の専門メディア「Art+」は2025年7月30日、「紫外線・熱中症対策」についての調査の結果を発表した。同調査は2025年7月14日~15日、20~40代の男女361人を対象にインターネットで実施した。「この夏、紫外線対策をしていますか?」と尋ねたところ、「まったくしていない」が31.0%で最も多い結果となった。一方で、「毎日している」は22.2%、「ほぼ毎日している」は21.9%と、4割超の人が日常的に紫外線対