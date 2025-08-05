芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティなど、ジャンルを問わず活躍するゆりやんレトリィバァが5日、が自身初のオフィシャルファンクラブ『ゆりふぁんレトリィバァ』を開設した。【写真】冠番組の公開収録でファンサービスするゆりやんレトリィバァゆりやんは、2024年12月に拠点をロサンゼルスに移し、世界へと活躍の場を広げている。ファンクラブでは、限定ラジオ配信や過去ライブの動画など、ここでしか見られな