夫の実家へ出会いは人生初の一目惚れ。最愛の妻は何を隠している？／最初から、全部ウソだった（1）不動産関係のサラリーマンとして働く園田順也。ある日、部署異動で同じ職場にやってきた恵里奈に一目惚れをします。映画が共通の趣味ということがわかり、2人はどんどん親密に。さらに恵里奈がストーカー被害に悩まされているような場面に遭遇したことも重なり、すぐに交際から同棲へと進展。そして晴れて結婚を迎えました。美人で