電通は8月4日、全国約2000万人規模のテレビ個人視聴データ「COSMOS DATA」をもとに、簡単に集計・分析できるダッシュボード「Rasta!」を開発したと発表した。同日より本格導入し、テレビ視聴者の詳細分析・プランニングへの活用を進めるとしている。COSMOS DATAイメージ○「COSMOS DATA」の概要「Rasta!」のソースデータとなる「COSMOS DATA」は、同社が保有する統合マーケティング基盤「STADIA360」のテレビ実視聴データをもとに