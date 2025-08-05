散歩後の愛犬の姿に飼い主もびっくり！【さあ、足を拭きたまえ…！】散歩後のワンコが見せた大物感あふれるポーズ人には人のタイミングや気分がありますが、それはワンちゃんも同じこと。それがうまくかみ合わないと、ちょっぴり困ったことになっちゃうことも！先日7月10日に岳・柴犬さん（@hikingshibaGAKU）がXに投稿した「どう見ても散歩終わりに足を拭いてもらう態度ではない」というポストが話題となり、2.1万いいねを獲得し